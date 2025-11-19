Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%
Инфляция на неделе с 11 по 17 ноября ускорилась до 0,11% после 0,09% за предыдущий период (с 6 по 10 ноября). Это следует из данных Минэкономразвития РФ.
Продовольственные товары показали рост цен на 0,21%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,9%. Среди овощей и фруктов рост цен наблюдался на помидоры (+2,7%), лук (+0,7%), бананы (+0,5%) и яблоки (+0,2%).
Продукты питания без учета плодоовощной продукции выросли в цене на 0,06%. Говядина и яйца подорожали на 0,1%. Подешевели сливочное масло (-0,2%), свинина (-0,1%), мясо кур (-0,1%), пшеничная мука (-0,3%), макароны (-0,1%) и крупы (-0,1%), а также сахар (-0,4%).
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,02%. Отмечено снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,17%), строительные материалы (-0,10%) и бензин (-0,22%). Медикаменты подорожали на 0,02%, а дизельное топливо – на 0,30%.
Рост цен на наблюдаемые услуги замедлился до 0,03%. В этой категории подешевели гостиничные услуги (-0,22%) и санатории (-0,03%). Бытовые услуги и услуги по восстановлению зуба пломбой выросли в цене на 0,1%.