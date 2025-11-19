Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%

«Ведомости» писали, что рост цен на продовольствие и услуги продолжает устойчиво замедляться. Главный экономист ВТБ Родион Латыпов говорил, что текущие месячные темпы инфляции в октябре оказались в диапазоне 6–7% с поправкой на сезонность и в пересчете на год.