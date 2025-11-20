Инфляционные ожидания россиян в ноябре увеличились до 13,3%

20 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что инфляция с 11 до 17 ноября ускорилась до 0,11% после 0,09% за неделю с 6 по 10 ноября (из-за ноябрьских праздников период мониторинга составил пять дней вместо семи). С начала месяца показатель находился на уровне 0,26% (0,15% на прошлой неделе), с начала года он составил 5,08% (5,32% на 10 ноября).