Инфляционные ожидания россиян в ноябре увеличились до 13,3%
Инфляционные ожидания населения России в ноябре 2025 г. выросли до 13,3% с 12,6% в октябре. Об этом свидетельствуют данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка.
Оценка наблюдаемой опрошенными инфляции за месяц выросла до 14,5% с 14,1%. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре сократились до 13,7% с 13,8%, со сбережениями – увеличились до 12,3% с 11,1%. У участников опроса без сбережений оценка наблюдаемой инфляции в ноябре выросла до 15,4% с 15,1%, со сбережениями – сохранилась на уровне 12,9%.
Опрос проводился с 1 по 14 ноября. В нем принимали участие не менее 2000 респондентов из 100 населенных пунктов в 54 российских субъектах.
20 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что инфляция с 11 до 17 ноября ускорилась до 0,11% после 0,09% за неделю с 6 по 10 ноября (из-за ноябрьских праздников период мониторинга составил пять дней вместо семи). С начала месяца показатель находился на уровне 0,26% (0,15% на прошлой неделе), с начала года он составил 5,08% (5,32% на 10 ноября).
По данным Минэкономразвития, темп роста цен на продовольственные товары составил 0,21% в недельном выражении (0,19% на прошлой неделе), в то же время плодоовощная продукция подорожала на 1,9% (1,7% за прошлый период). Цены на огурцы с 11 по 17 ноября выросли наиболее заметно неделя к неделе (7,24%), в лидерах также помидоры (2,67%), картофель (1,65%), капуста белокочанная (1,36%), свекла и морковь (по 0,8%), репчатый лук (0,7%). Снижалась стоимость сахара (-0,39%), вермишели (-0,22%), пшена (-0,2%), свинины, макаронных изделий и риса (-0,1%).