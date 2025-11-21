Силуанов: ФНС администрирует 80% от доходов в казну в 2026 году
В 2026 г. в казну поступит более 40 трлн руб., из которых 80% администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России 24».
Он отметил, что несмотря на охлаждение экономики, объемы администрированных доходов растут.
«Налоговая служба в этом направлении четко работает», – сказал министр.
Силуанов подчеркнул, что задачи по пополнению бюджета на следующий год уже сформированы. Ключевым направлением он назвал реализацию национальных проектов, на которые будет использовано порядка 6 трлн руб.
20 ноября депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. в третьем, окончательном, чтении. Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.