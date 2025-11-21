Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов: ФНС администрирует 80% от доходов в казну в 2026 году

Ведомости

В 2026 г. в казну поступит более 40 трлн руб., из которых 80% администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России 24».

Он отметил, что несмотря на охлаждение экономики, объемы администрированных доходов растут.

«Налоговая служба в этом направлении четко работает», – сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что задачи по пополнению бюджета на следующий год уже сформированы. Ключевым направлением он назвал реализацию национальных проектов, на которые будет использовано порядка 6 трлн руб.

20 ноября депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. в третьем, окончательном, чтении. Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь