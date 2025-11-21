Газета
Доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 77 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился ниже 77 руб. впервые с 11 июля 2025 г. По состоянию на 12:06 мск он снизился на 4,37% и составил 76,55 руб.

К 12:40 мск курс доллара замедлил снижение до 1,29% и достиг 79,01 руб.

20 ноября Центральный банк России установил официальный курс доллара на 21 ноября на уровне 80,73 руб. (-0,21 руб.). Регулятор также понизил курс евро на 1,18 руб. до 92,60 руб. (-1,18 руб.). Юань подешевел на 0,06 руб. и достиг 11,28 руб.

17 ноября Банк России сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырастет в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября текущего года.

