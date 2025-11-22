Газета
Главная / Экономика /

Орешкин назвал ВТО слабой организацией

Ведомости

Всемирная торговая организация (ВТО) стала «слабой», считает замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Об этом он заявил на саммите G20 в комментарии «РИА Новости».

Организация, призванная способствовать честности в торговле, «сейчас, к сожалению, является по большей части слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать», сказал он.

Замглавы АП отметил, что справедливая и эффективная торговля полезна всему миру, а текущее состояние ВТО препятствует этому. Кроме того, страны «злоупотребляют различными моментами», что также влияет на работу структуры.

До этого за реформу ВТО выступила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она отметила, что «система многосторонней торговли с ВТО в ее центре – это основа мировой экономики». Такаити заявила, что Япония готова сотрудничать с другими странами по этому вопросу.

ВТО регулирует правила мировой торговли. Целью организации является содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции.

