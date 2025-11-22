Орешкин назвал ВТО слабой организацией

До этого за реформу ВТО выступила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она отметила, что «система многосторонней торговли с ВТО в ее центре – это основа мировой экономики». Такаити заявила, что Япония готова сотрудничать с другими странами по этому вопросу.