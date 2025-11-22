Премьер Японии выступила за реформу ВТО
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом она заявила на первой сессии саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге, передает ТАСС.
Япония готова сотрудничать с другими странами по этому вопросу, сообщила она. Такаити отметила, что «система многосторонней торговли с ВТО в ее центре – это основа мировой экономики». Она также выразила поддержку концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Всемирная торговая организация – структура, которая регулирует правила мировой торговли. Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений.
В Кремле заявляли, что у ВТО не осталось принципов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «непонятно, чем занимается сейчас эта организация».