Главная / Политика /

Премьер Японии выступила за реформу ВТО

Ведомости

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом она заявила на первой сессии саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

Япония готова сотрудничать с другими странами по этому вопросу, сообщила она. Такаити отметила, что «система многосторонней торговли с ВТО в ее центре – это основа мировой экономики». Она также выразила поддержку концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. 

Всемирная торговая организация – структура, которая регулирует правила мировой торговли. Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений. 

В Кремле заявляли, что у ВТО не осталось принципов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «непонятно, чем занимается сейчас эта организация».