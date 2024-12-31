Всемирная торговая организация: за что отвечает и как работает

Всемирная торговая организация: за что отвечает и как работаетЦели и функции ВТО, ее состав и страны-наблюдатели
Всемирная торговая организация (ВТО) – это единственная глобальная структура, которая регулирует правила мировой торговли. Она является преемницей действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Когда появилась ВТО
ВТО в современном виде появилась 1 января 1995 г. Торгово-политические отношения участников организации регулируются на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994), которые являются правовым базисом современной международной торговли.
В настоящее время ВТО регулирует около 98% мировой торговли товарами и услугами, курирует вопросы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности и ее коммерциализации. Также она имеет механизм разрешения торговых споров. Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 г.
Структура ВТО
Структура организации включает в себя разные органы управления. Высшим звеном принятия решений является Министерская конференция, которая созывается раз в два года для обсуждения наиболее важных вопросов торговли между государствами. В ее подчинении находится Генеральный совет, который отвечает за выполнение текущей деятельности и собирается несколько раз в год в штаб-квартире в Женеве (Швейцария) в составе представителей членов организации.
Под руководством Генерального совета находятся Советы по товарам и по услугам и Совет по интеллектуальной собственности (TRIPS). Эти органы отвечают за реализацию соглашений и политики ВТО в своих областях. Отдельные вопросы, например, связанные с проблемами окружающей среды, развития и доступа к рынкам, а также другие актуальные аспекты международной торговли рассматриваются в различных комитетах, рабочих группах и совещаниях.
Участие в работе многих из этих структур открыто для всех членов ВТО, которые представлены в организации делегациями стран-участниц. Такие органы, как Апелляционный суд и группы по урегулированию споров, имеют ограниченный состав участников. Секретариат ВТО отвечает за аналитическую и информационную поддержки деятельности организации.
Цели и функции ВТО
Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений. Организация помогает развиваться экономическому сотрудничеству, способствует разрешению вопросов доступа к рынкам, снижения тарифов и устранения преференций для отдельных государств.
Важной функцией ВТО является проведение переговоров и заключение многосторонних торговых соглашений, которые помогают устранить торговые барьеры между странами. Всемирная торговая организация устанавливает правила, регулирующие ведение международной торговли (например, антидемпинговые меры, субсидии и т. д.), ведет контроль и анализ применения согласованных норм ВТО, проводит экономические исследования и публикует данные по широкому кругу проблем международной торговли. Согласно заявленным целям ВТО, она также занимается урегулированием споров между членами организации.
Состав ВТО в 2024 году
В настоящее время членами ВТО являются 164 страны, в том числе Россия. Членство во Всемирной торговой организации открыто для любой страны, поддерживающей ее принципы и выполняющей определенные требования. Процесс вступления в ВТО достаточно сложен и длителен, так как требует переговоров и заключения соглашений со всеми участниками организации. Крупнейшим государством, которое не входит в ВТО и не выступает наблюдателем при организации, является КНДР.
Плюсы и минусы ВТО
ВТО как международная организация играет важную роль в регулировании мировой торговли, обеспечивая ее открытость и справедливость. К безусловным плюсам членства в ВТО можно отнести улучшение условий торговли за счет снижения тарифов и упрощения процедур импорта-экспорта, а также доступ к механизму разрешения споров, который помогает защищаться от несправедливых действий других стран.
Основной минус ВТО заключается в том, что участники вынуждены открывать свои рынки для товаров и услуг из других государств-членов на определенных условиях, которые могут ущемлять интересы небольших стран, не позволяя им в полной мере защищать свои рынки и развивать местную промышленность. Например, в России в 2023 г. доля отечественной цветочной продукции составляла лишь 17% против 83% экспортной. Дешевые цветы завозились чаще всего из Эквадора и Кении. Представители цветочной отрасли связывают это с тем, что с момента вступления России в ВТО ставка таможенной пошлины опустилась с 15 до 5%. Это привело к экономическому ущербу для российских поставщиков цветов.
Соблюдение требований ВТО обязывает следовать высоким стандартам по защите прав интеллектуальной собственности, что вызывает сложности для бедных стран-участников. Например, из-за расхождений во взглядах между развитыми и развивающимися странами на проект соглашения Всемирной торговой организации по обеспечению доступа к лекарствам миллионы людей, живущих с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода, долгое время оставались без доступа к антиретровирусной терапии. Лишь в 2003 г. Всемирная торговая организация одобрила соглашение, позволяющее бедным странам импортировать дешевые лекарства, однако даже после этого цены на препараты в ряде африканских стран остаются на крайне высокими.
Россия в ВТО
Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 г. Этому предшествовали 18 лет переговоров. 16 декабря 2011 г. в ходе восьмой Министерской конференции ВТО в Женеве был одобрен пакет документов по членству РФ в организации. Вступление России в ВТО было продиктовано целью получить более широкий доступ на мировые рынки, что открывало новые возможности для отечественных экспортеров.
Вследствие геополитических изменений и санкций для России условия внешней торговли изменились в худшую сторону, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но даже сейчас, когда наша страна приостановила членство во многих международных организациях или вышла из них, МИД РФ считает, что Россия не должна выходить из ВТО.
Его позиция состоит в том, что, во-первых, членство в организации позволяет России участвовать в разработке правил глобальной торговли. Во-вторых, в случае выхода из ВТО Россия лишится одного из главных преимуществ – сниженных таможенных тарифов. Наконец, даже в принципы Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) заложены обязательства России в ВТО.
В то же время Беленькая обращает внимание на относительно слабую эффективность ВТО для регулирования торговли энергоресурсами, что исторически представляет собой основную часть российского экспорта. По ее словам, в экспертной среде существует мнение о том, что последние десятилетия ВТО находится в кризисе и не может эффективно противодействовать ни демпингу, ни торговым войнам.
Страны-наблюдатели ВТО
Согласно перечню, опубликованному на сайте организации, наблюдателями ВТО на сегодняшний день являются 25 государств. В их число входят бывшие советские республики Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя предоставляется государствам, выразившим заинтересованность во вступлении в организацию, но еще не прошедшим процесс присоединения. Он дает возможность ближе познакомиться с работой ВТО и принимать ограниченное участие в ее деятельности. Страны-наблюдатели имеют право присутствовать на большинстве совещаний ВТО.