Всемирная торговая организация: за что отвечает и как работает

Основной минус ВТО заключается в том, что участники вынуждены открывать свои рынки для товаров и услуг из других государств-членов на определенных условиях, которые могут ущемлять интересы небольших стран, не позволяя им в полной мере защищать свои рынки и развивать местную промышленность. Например, в России в 2023 г. доля отечественной цветочной продукции составляла лишь 17% против 83% экспортной. Дешевые цветы завозились чаще всего из Эквадора и Кении. Представители цветочной отрасли связывают это с тем, что с момента вступления России в ВТО ставка таможенной пошлины опустилась с 15 до 5%. Это привело к экономическому ущербу для российских поставщиков цветов.