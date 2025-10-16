Песков: у ВТО не осталось принципов
У Всемирной торговой организации (ВТО) не осталось принципов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На самом деле, непонятно, чем занимается сейчас эта организация. Ей нечем просто больше заниматься», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Отвечая на вопросы журналистов о заявлении президента США Дональда Трампа о закупках российской нефти Индией и Китаем, Песков отметил, что нужно принимать во внимание позиции этих стран.
Всемирная торговая организация – структура, которая регулирует правила мировой торговли. В современном виде она появилась 1 января 1995 г. Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений.