Песков назвал вопросом выгоды позицию стран по покупке нефти из РФ

Песков назвал вопросом выгоды позицию стран по покупке нефти из РФРоссия может предложить качественный продукт за меньшие деньги, отметил он
В вопросе отказа от приобретения российской нефти необходимо учитывать позицию стран, для которых это выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Президент [США Дональд] Трамп неоднократно повторял, что он собирается уговаривать страны не приобретать российскую нефть. Но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран. Это вопрос выгоды для народов», – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что многие страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги, а Россия может это предложить.
15 октября Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в планах прекратить закупку российской нефти. Американский лидер отмечал, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ответ заявил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. По словам дипломата, импорт нефти из России направлен на эти цели.
Песков в ходе брифинга 16 октября говорил, что Москва ориентируется на официальные заявления властей Индии и Китая в вопросе закупок российской нефти.