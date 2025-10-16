Газета
Главная / Политика /

Песков назвал вопросом выгоды позицию стран по покупке нефти из РФ

Россия может предложить качественный продукт за меньшие деньги, отметил он
Ведомости

В вопросе отказа от приобретения российской нефти необходимо учитывать позицию стран, для которых это выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент [США Дональд] Трамп неоднократно повторял, что он собирается уговаривать страны не приобретать российскую нефть. Но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран. Это вопрос выгоды для народов», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что многие страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги, а Россия может это предложить.

В Евросоюзе поддержали полный запрет импорта российского газа

Бизнес / ТЭК

15 октября Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в планах прекратить закупку российской нефти. Американский лидер отмечал, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ответ заявил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. По словам дипломата, импорт нефти из России направлен на эти цели.

Песков в ходе брифинга 16 октября говорил, что Москва ориентируется на официальные заявления властей Индии и Китая в вопросе закупок российской нефти.

