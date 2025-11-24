Глава ФНС рассказал об активах россиян в ОАЭ на 1 трлн рублей
Общая сумма активов россиян в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) составляет около 1 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
По его словам, автообмен с ОАЭ действует в России с 2018 г. Егоров обратил внимание на большое число нюансов в этом вопросе.
«Я очень хорошо помню, как начинался этот Common Report Standard, CRS. <…> То есть вы себе представляете – я вам передаю данные по физлицам на латинице с именем, фамилией, отчеством, с какими-то названиями реквизитов каких-то банков. Их надо опознать в нашей налоговой системе, идентифицировать, уложить в отчетный период», – рассказал он.
Глава ФНС отметил, что сейчас служба все точнее «попадает в данные», которые приняла, например, от коллег из ОАЭ. В настоящее время все спокойно движется к тому, что «все должны декларироваться», подчеркнул он. По словам Егорова, у ФНС есть система, которая постепенно улучшается.
«То, что ее работа стала заметной, – это тоже индикатор эффективности. Сейчас мы, оттачивая форматы данных, учимся идентифицировать нарушения. Так происходит во всем и с любыми учетными системами. Если в них инвестировать правильно, то они дают все меньше информационного шума», – рассказал руководитель службы.
По словам Егорова, крупные игроки предоставляют ведомству достаточно стабильные и понятные данные, а мелкие ошибаются, когда думают, что «не заметят», или недостаточно сведущи в требованиях законодательства. Для ФНС проверка сведений – рутинная работа, напомнил глава ведомства.