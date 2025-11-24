Минфин не ожидает сильного подорожания обслуживания банковских карт
Отмена льготы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию услуг. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней – и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», – подчеркнул Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
20 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% и одобрила поэтапное снижение порога годовой выручки для перехода на НДС. С 2026 г. с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн, с 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог с 60 млн руб. до 10 млн руб. одномоментно, но в итоге был предусмотрен поэтапный вариант.
С 2026 г. также отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, передачей и обработкой данных между участниками расчетов. На уровень инфляции с нового года вырастут ставки акцизов на табак, алкоголь и напитки с сахаром.