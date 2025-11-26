Матвиенко рассказала о резком увеличении числа «ложных» самозанятых

26 ноября стало известно, что налоговые доначисления бизнесу и гражданам с января по сентябрь 2025 г. увеличились почти в 1,5 раза и достигли 443 млрд руб. Этот показатель стал самым высоким с 2022 г. В общую сумму вошли не только налоговые задолженности, но и штрафы, а также пени, начисленные по итогам проверок. Претензии к физическим лицам удвоились и составили 1,8 млрд руб.