Матвиенко рассказала о резком увеличении числа «ложных» самозанятых
В России резко увеличилось количество «ложных» самозанятых, которые на самом деле связаны с работодателями трудовыми отношениями, и это порочная практика, заявила на пленарном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко.
«Для того чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги – сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Матвиенко, такая же ситуация происходит в ресторанном бизнесе, где официанты, посудомойки и другие сотрудники никак не могут быть самозанятыми. Она высказала мнение, что с учетом практики незаконного перевода на самозанятость в России снижается социальная защищенность.
26 ноября стало известно, что налоговые доначисления бизнесу и гражданам с января по сентябрь 2025 г. увеличились почти в 1,5 раза и достигли 443 млрд руб. Этот показатель стал самым высоким с 2022 г. В общую сумму вошли не только налоговые задолженности, но и штрафы, а также пени, начисленные по итогам проверок. Претензии к физическим лицам удвоились и составили 1,8 млрд руб.