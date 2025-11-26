Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,14%
Недельная инфляция в России за период с 18 по 24 ноября 2025 г. ускорилась до 0,14% против 0,11%, зафиксированных по итогам предыдущего периода (с 11 по 17 ноября), следует из данных Минэкономразвития.
Цены на продовольственные товары выросли на 0,16% н/н. Особенно заметно повысилась стоимость плодоовощной продукции – на 1,29%. При этом рост цен на картофель, огурцы, помидоры и бананы замедлился. В сегменте продуктов питания без учета овощей и фруктов инфляция составила 0,06%. Снизились цены на сахар, макароны, крупы, свинину, мясо птицы, баранину, сыр и яйца.
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,08%. Отмечено дальнейшее удешевление строительных материалов и замедление роста цен на обувь и одежду. Бензин подешевел на 0,26%, дизельное топливо подорожало на 0,52%. Медикаменты прибавили 0,1%.
Цены на наблюдаемые услуги выросли на 0,16% за неделю. Бытовые услуги подорожали на 0,4%, стоматологические – на 0,1%.
На мировых продовольственных рынках, напротив, наблюдалось снижение цен – на 2,4% за неделю. Подешевели пшеница, кукуруза, соевые бобы и масла. Выросли цены на сахар и свинину. Стоимость удобрений колебалась от –1,7% до +1,6%, а цены на черные и цветные металлы продолжили умеренный рост.
По итогам ноября мировые продовольственные товары снизились в цене на 1,7% в годовом выражении, удобрения подорожали на 20,2%, цветные металлы – на 6,1%.
Инфляционные ожидания населения России в ноябре 2025 г. выросли до 13,3% с 12,6% в октябре, сообщалось 20 ноября.
Оценка наблюдаемой опрошенными инфляции за месяц выросла до 14,5% с 14,1%. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре сократились до 13,7% с 13,8%, со сбережениями – увеличились до 12,3% с 11,1%. У участников опроса без сбережений оценка наблюдаемой инфляции в ноябре выросла до 15,4% с 15,1%, со сбережениями – сохранилась на уровне 12,9%.