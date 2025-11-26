Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,14%

Оценка наблюдаемой опрошенными инфляции за месяц выросла до 14,5% с 14,1%. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре сократились до 13,7% с 13,8%, со сбережениями – увеличились до 12,3% с 11,1%. У участников опроса без сбережений оценка наблюдаемой инфляции в ноябре выросла до 15,4% с 15,1%, со сбережениями – сохранилась на уровне 12,9%.