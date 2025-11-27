ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15% в 2026 году
Пьянов отметил, что розничный бизнес банка «очень чувствителен» к денежно-кредитной политике и в бизнес-план на 2026 г. заложена именно такая средняя ставка – 15%.
По его словам, можно спорить, является ли этот прогноз консервативным или оптимистичным, однако снижение с пиковых 21% в 2025 г. выглядит существенным. В то же время он предупредил, что I квартал следующего года может стать «очень турбулентным» из-за повышения НДС и неясности того, как быстро рост ставок будет транслироваться в цены.
Пьянов считает, что инфляционные ожидания в I–II кварталах 2026 г. «скорее всего будут расти», а реакцию совета директоров Банка России заранее предсказать невозможно. «Мы уже выучили, что обещания ЦБ дельфийские – он обозначает направление, но оперативно корректируется при появлении новой информации», – сказал он.
При этом Пьянов назвал противоречивым повышение Банком России прогноза средней ключевой ставки на 2026 г. – с диапазона 12–13% до 13–15%. По его мнению, если существует риск повышения цен из-за НДС и тарифов ЖКУ, регулятор должен объяснить, что повышение средней ставки связано именно с длительным эффектом этих факторов. Он добавил, что декларации о сохранении плана при одновременном росте прогнозной ставки «дезориентируют экономических субъектов».
Совет директоров Банка России на заседании 24 октября решил опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она держалась на уровне 21%.