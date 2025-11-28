Смартфоны в России подорожают на 5-10% после введения техсбора
Смартфоны в России в среднем ценовом сегменте подорожают на 5-10% после введения технологического сбора. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин.
Главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов предположил, что с учетом издержек бизнеса, среди которых изменение НДС, подорожание постоянной и оперативной памяти в ноутбуках и смартфонах, обязательная маркировка, колебание курса валют и инфляция, подорожание электроники с учетом техсбора составит не менее 2500 руб. для бюджетных смартфонов и 3000–3500 руб. для остальных сегментов. Он уточнил, что на стоимость техники повлияет совокупность разных факторов.
20 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о технологическом сборе за ввоз или производство продукции. Согласно документу, с 1 сентября 2026 г. сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и ИП, занимающиеся ввозом или производством такой электронной продукции и ее компонентов.
Перечень промышленной продукции и ее компонентов, которые подпадают под техсбор, будет устанавливать правительство, следует из пояснительной записки. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции. Как считает Минпромторг, сами тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук.