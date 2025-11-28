Смартфоны в России подорожают на 5-10% после введения техсбора

Главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов предположил, что с учетом издержек бизнеса, среди которых изменение НДС, подорожание постоянной и оперативной памяти в ноутбуках и смартфонах, обязательная маркировка, колебание курса валют и инфляция, подорожание электроники с учетом техсбора составит не менее 2500 руб. для бюджетных смартфонов и 3000–3500 руб. для остальных сегментов. Он уточнил, что на стоимость техники повлияет совокупность разных факторов.