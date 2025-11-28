Минфин предложил продлить на год отсрочку по налогам в приграничных территориях

Как напомнило ведомство, отсрочка предполагается в том числе для уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Не учитываются при этом налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоги, которые платят налоговые агенты. В документе указано, что платежи 2024, 2025 и 2026 гг. должны быть перенесены на 2027 г.