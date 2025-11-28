Минфин предложил продлить на год отсрочку по налогам в приграничных территориях
Министерство финансов России предложило продлить еще на 12 месяцев меры поддержки бизнеса и граждан в приграничных территориях Курской области, сообщило ведомство. Предпринимателям и другим жителям региона будут доступны отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов.
«Предложенные меры окажут дополнительную поддержку гражданам и предпринимателям региона, а также позволят высвободить часть оборотных средств бизнеса для поддержания работы, закупки сырья и оборудования, выплат заработной платы сотрудникам», – отметили представители ведомства.
По данным Минфина, соответствующий проект постановления кабмина сейчас размещен для общественного обсуждения. Льготы также распространяются на территории, где введен режим контртеррористической операции или принято решение об отселении жителей.
Как напомнило ведомство, отсрочка предполагается в том числе для уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Не учитываются при этом налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоги, которые платят налоговые агенты. В документе указано, что платежи 2024, 2025 и 2026 гг. должны быть перенесены на 2027 г.
В сентябре Минфин поддержал предложение продлить на 2026 г. действие законопроекта о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителей для пострадавших от действий вооруженных формирований или террористических актов. Для получения возможности платить налог по льготной ставке предприятие должно вести сельскохозяйственную деятельность, доход от которой должен превышать 70% от общего объема поступлений лица.