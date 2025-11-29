Кабмин продлил запрет на вывоз лома драгметаллов на полгода
Правительство России вновь продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Мера будет действовать до 31 мая 2026 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно постановлению, из России нельзя вывозить лом драгоценных металлов, их отходы, металлы, содержащие их или плакированные ими. Запрет также затрагивает части электротехнических и электронных изделий, которые используются при извлечения драгметаллов, важных для внутреннего рынка страны.
При этом запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, проб, которые отобраны от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы должна составлять не более 500 г в товарной партии независимо от количества партий по внешнеторговому контракту.
Запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов впервые был введен в сентябре 2022 г. и затем неоднократно продлевался. В ноябре 2024 г. в правительстве пояснили, что такое решение позволяет увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в частности аффинажных заводов (проводят очистку золота и других драгметаллов от примесей). Кроме того, компании могут привлекать в переработку и производство существенные объемы вторичного сырья с драгметаллами.
К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и остальные пять металлов платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий, иридий.