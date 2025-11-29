Кабмин продлил запрет на вывоз лома драгметаллов на полгода

Запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов впервые был введен в сентябре 2022 г. и затем неоднократно продлевался. В ноябре 2024 г. в правительстве пояснили, что такое решение позволяет увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в частности аффинажных заводов (проводят очистку золота и других драгметаллов от примесей). Кроме того, компании могут привлекать в переработку и производство существенные объемы вторичного сырья с драгметаллами.