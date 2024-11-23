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Кабмин на полгода ввел запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря

Аналогичные временные ограничения власти вводили начиная с февраля 2022 г.
Ведомости

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, мера будет действовать с 1 декабря по 31 мая 2025 г., сообщается на сайте кабмина.

Это решение, как отметили в правительстве, позволит увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов (проводят очистку золота и других драгметаллов от примесей). Компании также смогут привлекать в переработку и производство значительные объемы вторичного сырья с драгметаллами.

В период действия ограничения из страны нельзя будет вывозить отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, которые содержат драгоценный металл или его соединения.

Постановление кабмина также приостанавливает вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, «используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны».

Мера не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями, добавили в правительстве. Там подчеркнули, что масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения правительство вводило начиная с февраля 2022 г., напомнили в кабмине. Последнее такое решение действовало с 20 мая по 20 ноября 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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