Кабмин на полгода ввел запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря

Мера не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями, добавили в правительстве. Там подчеркнули, что масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.