Кабмин на полгода ввел запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря

Кабмин на полгода ввел запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабряАналогичные временные ограничения власти вводили начиная с февраля 2022 г.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, мера будет действовать с 1 декабря по 31 мая 2025 г., сообщается на сайте кабмина.
Это решение, как отметили в правительстве, позволит увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов (проводят очистку золота и других драгметаллов от примесей). Компании также смогут привлекать в переработку и производство значительные объемы вторичного сырья с драгметаллами.
В период действия ограничения из страны нельзя будет вывозить отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, которые содержат драгоценный металл или его соединения.
Постановление кабмина также приостанавливает вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, «используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны».
Мера не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями, добавили в правительстве. Там подчеркнули, что масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.
Аналогичные временные ограничения правительство вводило начиная с февраля 2022 г., напомнили в кабмине. Последнее такое решение действовало с 20 мая по 20 ноября 2024 г.