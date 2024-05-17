Кабмин ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

В соответствии с принятой мерой из РФ не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.