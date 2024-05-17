Кабмин ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, он будет действовать с 20 мая по 20 ноября, сообщается на сайте кабмина.
«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления», – указано в сообщении правительства.
В соответствии с принятой мерой из РФ не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.
Аналогичные ограничения действовали с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г. До этого – с 20 марта по 20 сентября 2023 г., напомнили в кабмине.
13 апреля Минпромторг предлагал продлить временные ограничения на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России с 1 мая до 31 октября 2024 г.
К драгоценным металлам относятся золото, серебро, а также платина и остальные пять металлов платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий, иридий. Впервые правительство ограничило экспорт отходов и лома этих металлов на шесть месяцев в сентябре 2022 г., после чего он неоднократно продлевался.