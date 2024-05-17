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Кабмин ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Ведомости

Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, он будет действовать с 20 мая по 20 ноября, сообщается на сайте кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления», – указано в сообщении правительства.

В соответствии с принятой мерой из РФ не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Аналогичные ограничения действовали с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г. До этого – с 20 марта по 20 сентября 2023 г., напомнили в кабмине.

13 апреля Минпромторг предлагал продлить временные ограничения на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России с 1 мая до 31 октября 2024 г.

К драгоценным металлам относятся золото, серебро, а также платина и остальные пять металлов платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий, иридий. Впервые правительство ограничило экспорт отходов и лома этих металлов на шесть месяцев в сентябре 2022 г., после чего он неоднократно продлевался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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