Bloomberg: Китай впервые за 30 лет вводит налог на контрацептивы
В КНР впервые за 30 лет вводится налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 13% на противозачаточные средства, в том числе презервативы. Так в стране пытаются бороться с падением уровня рождаемости, сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, поправки вступают в силу в январе 2026 г. Они также включают предоставление государством льгот на услуги по уходу за детьми, престарелыми и инвалидами. Bloomberg отмечает, что население Китая сокращается уже в течение трех лет. В 2024 г. было зарегистрировано 9,54 млн рождений, и это почти половина от результата 2016 г., когда в стране отменили политику одного ребенка (18,8 млн).
Агентство напомнило, что НДС на указанную категорию товаров перестал действовать в Китае в 1993 г.
В июне китайские власти объявили о новом плане внедрения национальной системы родительских субсидий. Для семей стало возможным получать субсидию в размере 3600 юаней ($501) в год на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста, независимо от того, является ли он первым, вторым или третьим ребенком.