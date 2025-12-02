Bloomberg: Китай впервые за 30 лет вводит налог на контрацептивы

По данным издания, поправки вступают в силу в январе 2026 г. Они также включают предоставление государством льгот на услуги по уходу за детьми, престарелыми и инвалидами. Bloomberg отмечает, что население Китая сокращается уже в течение трех лет. В 2024 г. было зарегистрировано 9,54 млн рождений, и это почти половина от результата 2016 г., когда в стране отменили политику одного ребенка (18,8 млн).