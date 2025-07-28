Китай вводит ежегодные субсидии для повышения рождаемости
Китайские власти объявили новый план внедрения национальной системы родительских субсидий. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Согласно новым мерам, семьи смогут получать субсидию в размере 3600 юаней ($501) в год на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста, независимо от того, является ли он первым, вторым или третьим ребенком.
Сумма будет выплачиваться в зависимости от конкретных условий каждой провинции. Ранее родившиеся младенцы, которым еще не исполнилось трех лет, также смогут получить субсидию, если они родились до 1 января 2025 г.
Как сообщает «Синьхуа», эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи, связанной с рождением и воспитанием детей. Она предполагает поддержку более 20 млн семей по всей стране ежегодно. Власти считают, что такие субсидии помогут не только облегчить жизнь многодетных семей, но и создать условия для роста рождаемости.
О планах вводить новые меры по стимулированию рождаемости заявлял премьер Госсовета Ли Цян 6 марта. Сообщалось, что китайское правительство намерено предоставлять пособия по уходу за ребенком, а также расширять услуги в области ухода за детьми, начиная с ясельного возраста. Речь шла и о детских садах – власти объявили о намерении постепенно внедрять бесплатное дошкольное образование.