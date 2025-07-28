Китай вводит ежегодные субсидии для повышения рождаемости

Как сообщает «Синьхуа», эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи, связанной с рождением и воспитанием детей. Она предполагает поддержку более 20 млн семей по всей стране ежегодно. Власти считают, что такие субсидии помогут не только облегчить жизнь многодетных семей, но и создать условия для роста рождаемости.