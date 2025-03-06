Как власти Китая будут пытаться заставлять граждан больше потреблять и рожать

Китай также еще раз подтвердил, что привержен самостоятельной внешней мирной политике, планируя еще больше открываться миру, но не забывать о борьбе с гегемонизмом. В идеологической сфере на сессии ВСНП обошлось без новаций. И одновременно КНР планирует ускоренно развивать боевую мощь своей Народно-освободительной армии, объявив о повышении оборонного бюджета на 2025 г. снова на 7,2%. Таким образом, запланированные военные расходы в 2025 г. в абсолютных значениях составят 1,785 трлн юаней (около $249 млрд). Это происходит, несмотря на дефляционные процессы внутри страны, которые, как говорил накануне «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, при обычной ситуации должны были бы привести к сокращению военных расходов, но власти все равно сохранили прежние темпы роста военного бюджета – видимо, из-за тревожащей их внешнеполитической обстановки. В Пекине по-прежнему подчеркивают, что выступают за равноправный и упорядоченный многополярный мир, но при этом будут «решительно пресекать вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос».