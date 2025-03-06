Как власти Китая будут пытаться заставлять граждан больше потреблять и рожать

Как власти Китая будут пытаться заставлять граждан больше потреблять и рожатьДошкольное образование будет становиться дешевле
В первый день работы ежегодной сессии китайского квазипарламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) премьер Госсовета Ли Цян выступил с традиционным докладом о социально-экономическом развитии страны. Как передает агентство «Синьхуа», в нем была объявлена уже привычная за последние годы цель в экономике – обеспечить рост ВВП примерно на уровне 5% (этой цифры страна официально добивалась два последних постпандемийных года). Вместе с развитием традиционных отраслей экономики власти будут уделять особое место и развитию «индустрии будущего», куда входят искусственный интеллект, технологии 6G, квантовые технологии и т. п.
При этом уровень дефицита бюджета власти КНР для достижения стратегических задач в 2025 г. заложили на 1% больше, чем в 2024 г., – 4% от ВВП, что является рекордом за несколько десятилетий (около $789 млрд). Одновременно в Пекине планируют «надлежащим образом» преодолевать риски, связанные с закредитованностью местных властей.
Сообщается, что Китай в 2025 г. выпустит сверхдлинные специальные гособлигации на сумму, примерно равную $182 млрд (1,3 трлн юаней). Для сравнения: в 2024 г. власти Китая выпустили их на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд). Тогда около 70% из этих средств пошло на так называемую программу двух обновлений – промышленного оборудования и потребительских товаров длительного пользования по схеме трейд-ин, а также на крупные программы по развитию инфраструктуры. Сейчас на развитие программы трейд-ин в рамках стимулирования нишевого потребления, которое власти пытаются безуспешно разогнать уже около двух лет, будет направлен $41 млрд (сумма практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом). При этом еще отдельно на 500 млрд юаней будут выпущены облигации, средства от продажи которых пойдут на докапитализацию крупных банков, отмечает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.
В целом объявленные планы по облигациям оказались ниже имевшихся ожиданий и утечек в западной прессе, но не исключено, что в течение года власти Китая скорректируют объем размещения. Кроме того, в текущем году в КНР увеличат количество целевых облигаций местных правительств: в 2025 г. запланирован их выпуск на общую сумму 4,4 трлн юаней (в 2024 г. – на 3,9 трлн), в том числе для развития инфраструктуры и преодоления кризиса рынка недвижимости.
Аналитики Guotai Junan подсчитали, что в нынешнем правительственном докладе слово «потребление» используется на 21 раз больше, чем в 2024 г. Потребительская инфляция властями ожидается в 2025 г. на уровне 2% (в 2024 г. ожидалась на уровне 3%, в реальности оказалась всего около 0,2%, а в промышленном секторе и вовсе наблюдалась дефляция).
Отдельное место уделено острой проблеме демографии. Для этого власти планируют как вводить новые меры по стимулированию рождаемости, так и предоставлять пособия по уходу за ребенком, а также расширять услуги в области ухода за детьми, начиная с ясельного возраста. Речь шла и о детских садах – власти объявили о намерении постепенно внедрять бесплатное дошкольное образование. Сейчас, несмотря на наличие государственных формально бесплатных детсадов, в них все равно предусмотрена плата за питание и другие услуги.
Китай также еще раз подтвердил, что привержен самостоятельной внешней мирной политике, планируя еще больше открываться миру, но не забывать о борьбе с гегемонизмом. В идеологической сфере на сессии ВСНП обошлось без новаций. И одновременно КНР планирует ускоренно развивать боевую мощь своей Народно-освободительной армии, объявив о повышении оборонного бюджета на 2025 г. снова на 7,2%. Таким образом, запланированные военные расходы в 2025 г. в абсолютных значениях составят 1,785 трлн юаней (около $249 млрд). Это происходит, несмотря на дефляционные процессы внутри страны, которые, как говорил накануне «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, при обычной ситуации должны были бы привести к сокращению военных расходов, но власти все равно сохранили прежние темпы роста военного бюджета – видимо, из-за тревожащей их внешнеполитической обстановки. В Пекине по-прежнему подчеркивают, что выступают за равноправный и упорядоченный многополярный мир, но при этом будут «решительно пресекать вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос».