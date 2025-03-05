Что китайский парламент предпримет в начале торговой войны с США

Что китайский парламент предпримет в начале торговой войны с СШАРечь пойдет о стимулировании экономики, рекордном дефиците бюджета и кадровых перестановках
В Китае стартовало главное внутриполитическое событие года – так называемые две сессии. 4 марта в Пекине начал свою работу Всекитайский комитет Народно-политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК; совещательный орган), а 5 марта соберется и ежегодная сессия парламента – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). Повышенное внимание вызовет работа второго органа, где будет представлен доклад премьера Госсовета Ли Цяна о социально-экономическом развитии.
В нем официально поставлены новые цели в экономике. Впрочем, задача по росту годового ВВП будет с наибольшей вероятностью соответствовать прежней планке в 5%, которую власти официально добивались в 2023 и 2024 гг. Но одновременно, как сообщало ранее агентство Reuters, власти КНР в 2025 г. могут заложить рекордный дефицит бюджета на уровне в 4% от ВВП.
Официальный представитель открывающейся 3-й сессии 14-го созыва ВСНП Лоу Циньцзянь выразил надежду, что США и Китай будут делать шаги навстречу друг другу для поисков разрешения торговых споров путем «равноправных консультаций». Это миролюбивое по тону высказывание прозвучало в день, когда США пошли на новый виток обострения в торговой войне: президент Дональд Трамп утвердил повышение пошлин на китайский импорт с 10 до 20% из-за недостаточной, по его мнению, борьбы Пекина с фентанилом.
Китай сразу же ответил дополнительными тарифами в размере 15% на поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из США и в размере 10% на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты. Более того, Китай добавил 10 американских компаний в санкционный список «ненадежных» организаций за продажу оружия Тайваню, еще 15 – в список экспортного контроля. Впрочем, значительная часть подпавших под рестрикции компаний не имеют больших интересов и агентство Bloomberg сделало вывод, что Китай по-прежнему ведет себя умеренно и уклоняется от эскалации.
Для США ответ Китая все-таки нельзя считать символическим. Если не брать в расчет услуги, сельхозпродукция лежит в основе экспорта США, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Пекин же просто перераспределит имеющийся спрос на другие рынки, добавляет он. Но ожидать, например, от китайских властей запрет на импорт вычислительных процессоров из США было бы странно, так как это не в интересах самого Китая, говорит Луконин.
Цели и импульсы
На фоне рисков дальнейшего ухудшения от китайских властей ждут активных действий по стимулированию своей экономики. Декан института государственного развития Пекинского университета Яо Ян сказал Bloomberg, что в 2025 г. Китай может «довольно существенно» изменить свои подходы.
В 2025 г. завершаются 10-летняя программа по развитию инновационной экономики «Сделано в Китае 2025» и 14-я пятилетка в целом. При этом ее итоги и план на следующую пятилетку будут представлены только через год. Что касается итогов «Сделано в Китае 2025», то эксперты сходятся во мнении, что программа успешно достигла около 80% своих целей. Это доказывают практические достижения, например вызывавшие в январе 2025 г. большой резонанс модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от DeepSeek.
Интерес в экономическом отношении на сессии ВСНП будут иметь конкретные цифры, так как все прежние установки властей были подтверждены еще на центральном совещании по экономической работе в декабре 2024 г., говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Китайцы сейчас явно готовы идти на повышение дефицита бюджета, и, вероятно, он действительно достигнет 4% от ВВП. Целевой таргет роста экономики стоит снова ожидать на уровне около 5%, сказал эксперт. Кроме того, стоит следить за сообщениями, на какую сумму будут выпущены сверхдолгие государственные облигации (в декабре 2024 г. агентство Reuters писало о том, что в КНР на 2025 г. согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней. – «Ведомости») и специальные облигации местных правительств, говорит Цыплаков.
Подготовка к войне
Наблюдатели будут следить за тем, объявят ли власти Китая о повышении расходов на оборону третий год подряд на 7,2%. Наконец, к концу недельной сессии может проясниться судьба некоторых важных кадровых назначений, в том числе в армии, где последние два года идет масштабная антикоррупционная кампания. Газета South China Morning Post, в частности, указывает, что пока назначенный в конце 2023 г. после падения своего предшественника Ли Шанфу нынешний министр обороны Дун Цзюнь так и не получил традиционный для этой должности пост члена Госсовета.
Военные расходы у китайцев поднимаются по относительно постоянной формуле и темпы повышения обычно коррелируют с официальными данными об инфляции и экономическом росте, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Из-за дефляции темпы военных расходов теоретически должны уменьшиться в 2025 г., но вполне может быть и обратное решение – и тогда это будет говорящей оценкой происходящих в мире событий властями Китая. При этом в КНР не включают в военные расходы некоторые традиционные для других стран траты, например большую часть НИОКР. В любом случае оборонные расходы КНР составляют менее 2% и эта нагрузка куда менее тяжелая, чем в США и России, говорит Кашин.