Что китайский парламент предпримет в начале торговой войны с США

Интерес в экономическом отношении на сессии ВСНП будут иметь конкретные цифры, так как все прежние установки властей были подтверждены еще на центральном совещании по экономической работе в декабре 2024 г., говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Китайцы сейчас явно готовы идти на повышение дефицита бюджета, и, вероятно, он действительно достигнет 4% от ВВП. Целевой таргет роста экономики стоит снова ожидать на уровне около 5%, сказал эксперт. Кроме того, стоит следить за сообщениями, на какую сумму будут выпущены сверхдолгие государственные облигации (в декабре 2024 г. агентство Reuters писало о том, что в КНР на 2025 г. согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней. – «Ведомости») и специальные облигации местных правительств, говорит Цыплаков.