Минфин предложил отдавать приоритет публичным компаниям при выдаче субсидий

6 ноября сообщалось, что власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования процентных ставок по кредитам на стимулирование привлечения капитала. Минфин совместно с Банком России разработал проект соответствующего распоряжения. Предполагается, что часть средств, которые направляются на программы льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, будет использована для поддержки компаний, выходящих на публичный рынок и привлекающих финансирование через размещение акций.