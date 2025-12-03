Минфин предложил отдавать приоритет публичным компаниям при выдаче субсидий

Минфин предложил отдавать приоритет публичным компаниям при выдаче субсидий
Минфин поддержал два новых механизма совершенствования системы субсидирования, и ключевым из них станет приоритетное предоставление субсидий публичным компаниям. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Если, допустим, рассчитывают на субсидию одна публичная компания, а другая – нет, то та, которая публичная, получит приоритетный доступ», – сказал Чебесков (цитата по ТАСС).
Вторым механизмом, по его словам, станет предоставление субсидий через инструмент долевого финансирования.
6 ноября сообщалось, что власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования процентных ставок по кредитам на стимулирование привлечения капитала. Минфин совместно с Банком России разработал проект соответствующего распоряжения. Предполагается, что часть средств, которые направляются на программы льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, будет использована для поддержки компаний, выходящих на публичный рынок и привлекающих финансирование через размещение акций.