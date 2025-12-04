Заявитель от бизнеса сможет очно присутствовать при рассмотрении жалобы в ФНС

Сейчас, согласно российскому законодательству, заявитель может обжаловать вступившие в силу ненормативные акты, действия или бездействие должностных лиц при нарушении его прав. При этом у него нет возможности сразу обратиться в суд без прохождения этой процедуры. Есть исключения, например, при наличии актов ненормативного характера, принятых ФНС по итогам рассмотрения жалоб.