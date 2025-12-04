Газета
Главная / Экономика /

Заявитель от бизнеса сможет очно присутствовать при рассмотрении жалобы в ФНС

Ведомости

Минфин и ФНС подготовят поправки в Налоговый кодекс (НК), согласно которым налогоплательщик при подаче жалобы сможет очно присутствовать при ее рассмотрении в ФНС, следует из дорожной карты по направлению «Регистрация бизнеса и налогообложение» – она включена в Национальную модель ведения бизнеса до 2030 г. С документом ознакомились «Ведомости».

Поправки связаны со стремлением правительства РФ усовершенствовать процедуру досудебного обжалования бизнесом актов и действий налоговых органов у их вышестоящих коллег. В соответствии с поправками решение по жалобе заявителя должны будут публиковать полностью на сайте ФНС.

При этом разрешение спора будет зависеть от коллегии налоговых арбитров. В документе отмечается, что необходимо заранее спланировать их будущую нагрузку и сформировать «фильтры для категорий жалоб, которые могут рассматриваться в соответствии с новым порядком». Такими категориями могут стать госпошлина, сумма спора, категория налогоплательщика.

Сейчас, согласно российскому законодательству, заявитель может обжаловать вступившие в силу ненормативные акты, действия или бездействие должностных лиц при нарушении его прав. При этом у него нет возможности сразу обратиться в суд без прохождения этой процедуры. Есть исключения, например, при наличии актов ненормативного характера, принятых ФНС по итогам рассмотрения жалоб.

Читайте также:Власти планируют реформировать досудебное рассмотрение жалоб налоговиками
