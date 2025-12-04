Власти планируют реформировать досудебное рассмотрение жалоб налоговиками

Несмотря на попытки властей предложить бизнесу и ФНС альтернативные способы разрешения споров, стороны по-прежнему часто обращаются в суд. Согласно данным судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев текущего года в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 налоговых дел, что немногим меньше показателя аналогичного периода 2024 г. (1612), писали «Ведомости» 22 октября. Сумма удовлетворенных требований за этот период достигла 3 млрд руб., что в 10 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, но на треть меньше, чем в 2023 г. Одновременно за этот период значительно выросли и заявленные требования – в 2025 г. они составили 15 млрд руб. против 2,17 млрд руб. за первое полугодие 2024 г.