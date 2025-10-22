ФНС представила промежуточные итоги налоговой реформы и амнистии за дробление

ФНС представила промежуточные итоги налоговой реформы и амнистии за дроблениеПовышение налога на прибыль принесло бюджету за девять месяцев 1 трлн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые раскрыла результаты амнистии за дробление бизнеса, а также промежуточные итоги масштабных налоговых изменений, вступивших в силу с начала года. Данные представил руководитель ведомства Даниил Егоров в ходе выступления на Всероссийском налоговом форуме ТПП.
По состоянию на сентябрь 2025 г. от дробления отказались 10 300 групп компаний, куда входят 24 400 налогоплательщиков, следует из представленной Егоровым презентации. Сумма недополученных бюджетом налогов, подпадающих под амнистию, составила 21,8 млрд руб., указывает ФНС.
Механизм амнистии заработал в России в июле 2024 г. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Чтобы подпасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Поправки также впервые предусматривают появление законодательного определения дробления, в котором перечислены все основные признаки этого правонарушения: единая предпринимательская деятельность делится между несколькими «формально самостоятельными» компаниями или ИП, подконтрольными одним и тем же лицам, с целью использования специальных налоговых режимов.
С текущего года также заработала автоматизированная система выявления рисков дробления бизнеса продавцов на маркетплейсах. В рамках совместного эксперимента с ФНС площадки начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков такой незаконной оптимизации, писали «Ведомости» 18 июня.
Дополнительные налоги
Дополнительные поступления в бюджет от повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% уже превысили 1 трлн руб. Совокупный эффект для бюджета от изменений в сфере НДС для пользователей упрощенной системы налогообложения (например, обязанность платить налог при выручке с 60 млн руб., а также повышение порога дохода для пользования режимом до 450 млн) составил 364 млрд руб. Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ принесло в бюджет 111 млрд руб., отмечается в материалах ФНС.
Также Егоров представил данные о поступлениях от туристического налога, введенного в 65 регионах России. С января по сентябрь субъекты получили 3,2 млрд руб. дополнительных поступлений.
Сумма, заявленная бизнесом к возврату в рамках механизма федерального инвестсчета (ФИНВ; механизм, который должен был компенсировать бизнесу возросшие налоговые расходы), за три квартала достигла лишь 9 млрд руб. При этом выделенный на него бюджетный лимит составляет 150 млрд руб., следует из презентации главы ФНС.
С начала года вступили в силу комплексные налоговые изменения. Так, с 2025 г. в России начала действовать расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц вместо двухступенчатой. По новому закону для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составила 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Ставка налога на прибыль для компаний с 2025 г. выросла с 20 до 25%.
Уравновесить такое повышение был призван механизм ФИНВ. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение. Согласно профильному постановлению правительства, право на ФИНВ получат предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). Кроме того, на вычет могут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.
Чем обусловлены первые результаты реформы
Данные о результатах амнистии вызывают вопросы, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Из статистики ФНС следует, что в группу в среднем входят две компании, однако на практике это число обычно больше, поясняет он. Кроме того, все еще высока распространенность скрытого дробления бизнеса, поэтому итоги подводить рано, уверен он.
Режим ФИНВ «не выбрал» заявленный ранее ориентир, так как механизм был принят с ограничениями, которые не позволили компаниями воспользоваться новой льготой в полной мере, полагает партнер Kept Нина Гулис. Низкие показатели использования ФИНВ обусловлены относительно невысокой налоговой эффективностью инструмента (в пределах 3% от суммы инвестиций), ограничениями по виду деятельности, а также техническими ограничениями (так, например, осуществленная ранее реорганизация может стать препятствием для его применения), считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. Кроме того, существенная часть компаний будет рассматривать вопрос о применении вычета по результатам календарного года и, соответственно, отражать его в годовой налоговой отчетности, отмечает он. С ним соглашается и Зарипов. ФИНВ – новый «необкатананный» механизм, по которому есть много вопросов и мало разъяснений, говорит он. По мнению Зарипова, компании не торопятся его заявлять, потому что это можно сделать по итогам года.
Бабуров ожидает существенного роста суммы полученного компаниями ФИНВ в годовой статистике, однако, по его мнению, текущая динамика говорит о том, что бюджетный лимит в 150 млрд руб. вряд ли будет достигнут.
Тренд на увеличение налога на прибыль вряд ли сохранится в схожей динамике по итогам года, так как немалое количество компаний и отраслей зафиксируют убыток по итогам 2025 г., уверена партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова. Компании, как правило, «переплачивают» налог на прибыль в начале года, а по результатам IV квартала в годовой декларации корректируют результат с учетом фактически достигнутых показателей доходов и расходов, поясняет она.