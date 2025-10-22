ФНС представила промежуточные итоги налоговой реформы и амнистии за дробление

Режим ФИНВ «не выбрал» заявленный ранее ориентир, так как механизм был принят с ограничениями, которые не позволили компаниями воспользоваться новой льготой в полной мере, полагает партнер Kept Нина Гулис. Низкие показатели использования ФИНВ обусловлены относительно невысокой налоговой эффективностью инструмента (в пределах 3% от суммы инвестиций), ограничениями по виду деятельности, а также техническими ограничениями (так, например, осуществленная ранее реорганизация может стать препятствием для его применения), считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. Кроме того, существенная часть компаний будет рассматривать вопрос о применении вычета по результатам календарного года и, соответственно, отражать его в годовой налоговой отчетности, отмечает он. С ним соглашается и Зарипов. ФИНВ – новый «необкатананный» механизм, по которому есть много вопросов и мало разъяснений, говорит он. По мнению Зарипова, компании не торопятся его заявлять, потому что это можно сделать по итогам года.