FT: США не введут санкции против МГБ КНР для сохранения торгового перемирия
Администрация США отказалась от намерений ввести рестрикции в отношении министерства государственной безопасности (МГБ) Китая ради того, чтобы не срывать ранее достигнутые торговые договоренности, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Вашингтон также не станет вводить новые меры экспортного контроля против КНР. Собеседники FT отметили, что целью политики Белого дома стало «обеспечение стабильности» в отношениях между США и КНР. Кроме того, Трамп не хочет ставить под угрозу свой визит в Пекин, который должен состояться в апреле 2026 г.
Как пишет издание, ряд американских чиновников при этом раскритиковали такую позицию, потому что, по их мнению, президент США Дональд Трамп «жертвует национальной безопасностью ради торговых сделок». Некоторые должностные лица также боятся, что Белый дом разрешит поставки Китаю чипов Blackwell производства американской компании Nvidia.
24 ноября Трамп заявил, что намерен посетить Китай с официальным визитом в апреле 2026 г. Такое решение он принял в рамках договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него состоялся «хороший» телефонный разговор.