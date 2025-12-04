FT: США не введут санкции против МГБ КНР для сохранения торгового перемирия

По данным газеты, Вашингтон также не станет вводить новые меры экспортного контроля против КНР. Собеседники FT отметили, что целью политики Белого дома стало «обеспечение стабильности» в отношениях между США и КНР. Кроме того, Трамп не хочет ставить под угрозу свой визит в Пекин, который должен состояться в апреле 2026 г.