Трамп заявил о планах посетить Китай в апреле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Китай с официальным визитом в апреле 2026 г. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Такое решение Трамп принял в рамках договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него состоялся «хороший» телефонный разговор.

«В этой связи президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я пригласил его с ответным государственным визитом в США позже тем же годом», – написал Трамп.

Одной из главных тем беседы стала ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине. По данным Центрального телевидения Китая, Си в ходе беседы выразил надежду, что все стороны как можно скорее достигнут «справедливого и прочного мирного соглашения, которое устранит корень кризиса».

Си Цзиньпин и Трамп обсудили Украину
