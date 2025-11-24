Си Цзиньпин и Трамп обсудили Украину
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Главы двух государств обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира», – говорится в сообщении.
Си также выразил надежду, что все стороны как можно скорее достигнут «справедливого и прочного мирного соглашения, которое устранит корень кризиса». Другими темами диалога стали «тайваньский вопрос», двусторонние отношения и обсуждение успешной встречи в южнокорейском Пусане в октябре.
Телефонный звонок состоялся на фоне обсуждения мирного плана по завершению конфликта на Украине. Согласно опубликованному 21 ноября документу, России могут быть переданы новые территории, а Украина может получить «надежные гарантии безопасности». Китай в проекте договора не упоминается.
В офисе президента Украины заявили, что после встречи с представителями США в Женеве мирного плана из 28 пунктов «в том виде, в котором его все видели, больше не существует».