Товарооборот России и Белоруссии в январе-октябре вырос на 1,8%

27 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что на Россию как главного экономического партнера Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. По его словам, в 2024 г. товарооборот между странами обновил исторический максимум и превысил $50 млрд. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около $5 млрд, добавил Путин.