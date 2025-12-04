Товарооборот России и Белоруссии в январе-октябре вырос на 1,8%
Товарооборот между Россией и Белоруссией в январе – октябре вырос на 1,8%, заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске.
«С удовлетворением отмечаю сохранение высоких темпов и объемов взаимного товарооборота в условиях продолжающегося санкционного давления на наши страны», – отметил он (цитата по «БелТА»).
По данным белорусской статистики, объем торговли за десять месяцев составил $44 млрд. Прирост торговли услугами – 17%, она составила $6,5 млрд, рассказал Крутой.
Он отметил, что ориентиром в совместной работе являются основные направления реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026 гг. На декабрь выполнено 115 из 210 мероприятий.
27 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что на Россию как главного экономического партнера Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. По его словам, в 2024 г. товарооборот между странами обновил исторический максимум и превысил $50 млрд. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около $5 млрд, добавил Путин.