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Путин: на Россию приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса Белоруссии

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На Россию как главного экономического партнера Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии, передает Кремль.

По его словам, в 2024 г. товарооборот между странами обновил исторический максимум и превысил $50 млрд. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около $5 млрд, добавил Путин.

В ходе своей речи президент РФ также отметил, что в этом году на форум приехали более 800 делегатов из 79 субъектов РФ и всех белорусских областей. По итогам мероприятия запланировано подписание порядка 100 коммерческих контрактов на общую сумму в 20 млрд руб., заявил Путин. Он подчеркнул, что их реализация будет способствовать еще более тесной интеграции двух стран. Нынешний форум посвящен вопросам поддержки молодежи.

Президент РФ напомнил, что в Союзном государстве реализуется профильная «дорожная карта» в сфере молодежной политики до 2027 г. Он пояснил, что речь идет о перечне проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука и образование, культура и искусство, занятость и повышение квалификации, добровольчество и волонтерство. Кроме того, продолжается разработка стратегии развития молодежной политики на среднесрочную перспективу, добавил Путин. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве единой системы воспитания, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан.

Форум регионов России и Белоруссии стартовал 26 июня в Нижнем Новгороде. В нем принимает участие спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Мероприятия деловой программы включают проведение семи секций по приоритетным вопросам развития Союзного государства, заседание руководящих органов палаты молодых законодателей при Совете Федерации и молодежного совета при Совете Республики, сессию Счетной палаты РФ и комитета государственного контроля Республики Беларусь и совместное мероприятие торгово-промышленных палат двух стран.

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