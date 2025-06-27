Путин: на Россию приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса Белоруссии

Президент РФ напомнил, что в Союзном государстве реализуется профильная «дорожная карта» в сфере молодежной политики до 2027 г. Он пояснил, что речь идет о перечне проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука и образование, культура и искусство, занятость и повышение квалификации, добровольчество и волонтерство. Кроме того, продолжается разработка стратегии развития молодежной политики на среднесрочную перспективу, добавил Путин. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве единой системы воспитания, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан.