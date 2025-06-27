Росмолодежь закупит у блогеров с традиционными ценностями рекламу на 13,3 млн

Росмолодежь ранжирует ЛОМов на шесть категорий в зависимости от количества подписчиков – от 10 000 до более 1 млн. Суммарно во «В контакте» должно быть опубликовано не менее 13 постов примерно у пяти ЛОМов, в Telegram – не менее 26 публикаций у 10 ЛОМов. Это могут быть интеграции и прероллы в видео во «В контакте», а также фото- и видеопосты и истории во «В контакте» и в Telegram. При этом исполнитель должен обеспечить не менее двух публикаций у блогеров-миллионников (это шестая категория: 1 млн подписчиков и более) и не менее трех – у представителей пятой категории (от 500 000 и до 1 млн). Совокупный целевой показатель по всем опубликованным рекламным постам – 10 млн просмотров.