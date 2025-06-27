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Росмолодежь закупит у блогеров с традиционными ценностями рекламу на 13,3 млн

Нативная реклама потребовалась, чтобы привлечь аудиторию к форумам ведомства
Юлия Малева
Ради привлечения аудитории к своим форумам Росмолодежь решила закупить нативную рекламу у популярных блогеров
Ради привлечения аудитории к своим форумам Росмолодежь решила закупить нативную рекламу у популярных блогеров / Максим Захаров / РИА Новости

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) закупит рекламу у лидеров общественного мнения (ЛОМ) во «В контакте» и Telegram-каналах начальной стоимостью 13,3 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на тендер на сайте госзакупок. В эту же сумму входит и проведение мероприятий с инфлюенсерами. Срок действия договора, в течение которого будет вестись рекламная кампания, – до 20 ноября 2025 г.

Как объясняется в техническом задании, размещение рекламы необходимо для повышения узнаваемости и популяризации информации о деятельности платформы «Росмолодежь. Форумы» (это учреждение, подведомственное Росмолодежи, которое занимается организацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики «для раскрытия потенциала молодежи России и вовлечения в социальную практику», говорится на сайте). Среди наиболее известных форумов – «Таврида» в Крыму и «Территория смыслов» в Подмосковье.

Росмолодежь ранжирует ЛОМов на шесть категорий в зависимости от количества подписчиков – от 10 000 до более 1 млн. Суммарно во «В контакте» должно быть опубликовано не менее 13 постов примерно у пяти ЛОМов, в Telegram – не менее 26 публикаций у 10 ЛОМов. Это могут быть интеграции и прероллы в видео во «В контакте», а также фото- и видеопосты и истории во «В контакте» и в Telegram. При этом исполнитель должен обеспечить не менее двух публикаций у блогеров-миллионников (это шестая категория: 1 млн подписчиков и более) и не менее трех – у представителей пятой категории (от 500 000 и до 1 млн). Совокупный целевой показатель по всем опубликованным рекламным постам – 10 млн просмотров.

Портрет лидера общественного мнения предполагает высокий уровень доверия среди молодежи, поддержку ЛОМом традиционных ценностей и его положительное отношение к российской государственной политике, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Росмолодежи. При этом конкретных ЛОМов, согласно закону о закупках, ведомства не могут запрашивать. «После проведения конкурентной процедуры исполнитель должен будет предоставить на согласование заказчику список кандидатов, после чего заказчик отберет подходящих», – добавили в Росмолодежи.

Согласно техзаданию, не допускается сотрудничество с иноагентами и теми, кто негативно высказывается о политике страны и/или не проживает в России. Рекомендуется избегать блогеров, которые участвовали в «сомнительных рекламных акциях», например рекламировали казино или ставки. Контент инфлюенсеров должен «транслировать позитивный образ жизни, мотивировать и вдохновлять молодежь», а тематика аккаунта должна быть узнаваемой среди аудитории студентов, старшеклассников и молодых семей. Исполнитель должен будет «тщательно проверять репутацию лидера общественного мнения, гарантируя, что его контент соответствует этическим стандартам и не вводит подписчиков в заблуждение».

Личные встречи блогеров с молодежью

Очные выступления инфлюенсеров могут быть организованы в формате мотивационных встреч, мастер-классов, автограф-сессий, фотосессий, лекций. Продолжительность – порядка одного часа. Согласно техзаданию, такие мероприятия пройдут в Севастополе, Запорожской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Камчатском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Липецкой, Ленинградской, Ростовской Сахалинской, Архангельской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях, а также в Дагестане.

По замыслу заказчика рекламный контент должен содержать ясный и четкий призыв к активному участию на платформе «Росмолодежь. Форумы»: подписаться на социальные сети ведомства, принимать участие в форумах и следить за новыми событиями площадки. Инфлюенсер обязан будет указать на «широкий спектр» перспектив профессионального и личного развития благодаря площадке по направлениям: бизнес, культура, наука и технологии. После ЛОМ должен будет поделиться своим собственным мнением о возможностях, которые открывает участие в форуме. «Рекомендуется рассказать о личном опыте или представить гипотетические сценарии, которые могли бы произойти, если бы молодые люди воспользовались возможностями платформы», – разъясняется в методической рекомендации. При этом контент должен быть нативным и соответствовать ценностям целевой аудитории, обращает внимание Росмолодежь.

Публикацию необходимо закончить хештегом #росмолодежь_форумы. При написании рекламной публикации блогеры должны соблюдать правила современного русского литературного языка, не использовать мат и «умеренно» употреблять эмодзи (не более 10% от общего объема публикации). Видео должны длиться не менее 10 секунд, но не больше трех минут.

У Росмолодежи есть сложности с привлечением целевой аудитории к своим проектам, говорит политолог Александр Немцев. «Современный молодой человек не понимает, зачем ему ехать на форум Росмолодежи: какие-то непонятные спикеры, какие-то непонятные программы и непонятные локации. Все это вызывает вопрос о целесообразности участия в подобного рода программах», – считает эксперт. По его оценке, все меньше людей хотят ездить на такие форумы, поэтому для преодоления этой проблемы Росмолодежь как раз и «пытается заигрывать с лидерами общественного мнения», чтобы они «возбудили» интерес в молодых людях.

Сколько в России молодых людей

По данным на апрель 2024 г., в России 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это почти четверть всего населения страны, подчеркнула она.

Также Немцев отмечает рассинхрон в собственном позиционировании самого ведомства: «То глава Росмолодежи Григорий Гуров говорит, что [песня] «Сигма Бой» – это национальная гордость, то он говорит, что наденет косоворотку». Такие колебания «от косоворотки до beauty box» (это слова из песни «Сигма Бой»: «Ой, пакуйся в мою Bentley, полезай в мой beauty box». – «Ведомости») политолог объясняет желанием «продать» себя поинтереснее целевой аудитории из-за отсутствия резонансных проектов.

Намеренная популяризация любых идей среди молодежи – непростой процесс, это «сложная аудитория», отмечает политконсультант Григорий Добромелов. Но просветительскую деятельность нужно вести для того, чтобы молодые люди знали о продуктах, которые создает для них государство, говорит он. Получится ли привлечь молодежь на форумы и другие проекты Росмолодежи – вопрос, результат зависит от качества рекламных интеграций, указал политконсультант.

«Все привыкли, что Росмолодежь работает исключительно с узкой категорией «профессиональных форумчан», которые ездят с форума на форум. Несмотря на то что у нас в категорию молодежи попадает порядка 40 млн человек, активно задействованы в мероприятиях и хотя бы информационно касается их [работа ведомства] – не более 1 млн человек», – заключил Добромелов.

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