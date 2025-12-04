Газета
Экономика

Крупнейшим должником России стала Бангладеш

Ведомости

Бангладеш стала крупнейшим должником России, сместив с первой позиции Белоруссию. На конец 2024 г. задолженность южноазиатского государства составила рекордные $7,84 млрд, увеличившись за год на 19%, пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

Белоруссия, долг которой снизился на 1,6% до $7,62 млрд, заняла второе место. На третьем месте находится Индия с обязательствами в $4,9 млрд (рост на 19% за год). В первую пятерку также вошли Египет с долгом в $4,1 млрд (увеличение на 24%) и Вьетнам, чья задолженность осталась на уровне $1,4 млрд.

30 сентября Банк России сообщал, что оценка совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2025 г. снижена до $320,8 млрд. Прежде предварительно показатель оценивался в $323 млрд. За первое полугодие 2025 г. внешний долг страны увеличился на $31 млрд, или на 10,7%.

