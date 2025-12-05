Запас золота в России впервые превысил $300 млрд
Как сообщает агентство, доля золота в международных резервах выросла до 42,3% – максимального уровня с зимы 1995 г.
На начало ноября доля золота составляла 41,3%. При этом валютная часть международных резервов за год практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,5% и достигнув $426 млрд.
В целом на начало декабря международные резервы России достигли отметки в $733,5 млрд, за месяц показатель вырос на 1,21%.
28 октября «Ведомости» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании «Технологии доверия» писали, что по итогам 2025 г. производство золота в России может вырасти на 4,5% по сравнению с прошлым годом и составить около 345 т.