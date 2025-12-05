Объем ФНБ на 1 декабря превысил 13 трлн рублей

Эта сумма также эквивалентна $169,5 млрд. Объем ликвидных активов ФНБ достиг к началу декабря 4,115 трлн руб., или 1,9% ВВП ($52,6 млрд). По данным финансового ведомства, совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России в период с 15 декабря 2024 г. по 30 ноября текущего года достигла $89 млн, что эквивалентно 6,96 млрд руб.