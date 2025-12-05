Объем ФНБ на 1 декабря превысил 13 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,26 трлн руб., по данным на 1 декабря 2025 г., что сопоставимо с 6,1% от прогнозируемого на текущий год ВВП, сообщил Минфин России.
Эта сумма также эквивалентна $169,5 млрд. Объем ликвидных активов ФНБ достиг к началу декабря 4,115 трлн руб., или 1,9% ВВП ($52,6 млрд). По данным финансового ведомства, совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России в период с 15 декабря 2024 г. по 30 ноября текущего года достигла $89 млн, что эквивалентно 6,96 млрд руб.
Сейчас на отдельных счетах в ЦБ, касающихся учета средств фонда, размещено 209,2 млрд китайских юаней, 173,04 т золота и 1,7 млрд руб.
Минфин сообщал, что в октябре объем ФНБ увеличился на 38,7 млрд руб. до 13,2 трлн руб. Как отмечало ведомство, на отдельных счетах по учету средств было размещено 209,1 млрд китайских юаней и 173,1 т золота.