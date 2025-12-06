Газета
Главная / Экономика /

Россияне получают уведомления о создании домовых чатов в Max

Ведомости

Россияне начали получать уведомления от портала «Госуслуги» с предложением подключиться к официальным домовому чату в мессенджере Max. Такие сообщения приходят в личный кабинет пользователя, убедился корреспондент «Ведомостей».

В уведомлении предлагают присоединиться к чату дома, подчеркивая, что он будет работать даже при ограничениях мобильного интернета. Ссылка на чат не изменится при смене управляющей компании, а история переписки сохранится. В уведомлении также перечислены преимущества нового инструмента: безопасность, надежность, единое пространство для обмена информацией между соседями.

В приходящих уведомлениях отмечается, что домовые чаты должны заменить разрозненные переписки жильцов в разных мессенджерах.

12 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в Max должны появиться официальные домовые чаты для всех многоквартирных домов страны. Он уточнял, что существующие чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) будут перенесены в отечественный мессенджер. Мера затронет почти миллион МКД по всей стране.

