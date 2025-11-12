Газета
Главная / Технологии /

Минстрой: для каждого МКД до конца года должен быть создан домовой чат в Мах

Ведомости

Для каждого многоквартирного дома (МКД) должен быть создан домовой чат в Мах до конца 2025 г., сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ.

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, домовые чаты, которые находились в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны быть переведены в Мах. Файзуллин отметил, что это коснется почти миллиона МКД в стране.

7 ноября аналитический центр ВЦИОМа представил данные, по которым более трети россиян (39%) скорее не поддерживают блокировку зарубежных ресурсов и ограничение доступа к ним. Скорее поддерживают блокировку и ограничение 24% опрошенных. Почти каждый третий (30%) относится к этому безразлично, затруднились ответить 7%.

