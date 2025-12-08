Силуанов: делаем все для того, чтобы экономика «погнала на велосипеде»
Министр финансов Антон Силуанов считает, что у российской экономики есть основания для перехода к более устойчивому росту в 2026 г. По его словам, власти делают все для того, чтобы экономика через какое-то время могла «гнать на велосипеде».
Поводом для комментария стал проморолик ВТБ, подготовленный с использованием искусственного интеллекта к форуму «Россия зовет!». В видео спикеры макроэкономической сессии были представлены в спортивных образах, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – футбольным арбитром. Силуанов в ролике едет на треке на спортивном велосипеде. Журналист Павел Зарубин спросил министра, будет ли российская экономика «гнать» так же. Силуанов ответил: «Для этого все делаем».
Министр отметил, что охлаждение экономики необходимо для удержания инфляции и снижения давления на ставки, чтобы рост цен не «съедал» доходы граждан.
«В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то «накачиваний», в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла», – пояснил Силуанов.
2 декабря президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» сообщил, что инфляция к концу декабря будет около 6%, что ниже оценок правительства и Банка России. Он назвал снижение инфляции одним из ключевых результатов 2025 г. и отметил, что прирост ВВП составит от 0,5% до 1%. По его словам, это ожидаемый результат. «Мы ожидаем такой мягкой посадки», – сказал Путин.