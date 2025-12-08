Новак: Россия в 2026 году ограничит вывоз рублей и золотых слитков
Россия в 2026 г. полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения, в том числе в страны ЕАЭС, а также вывоз золотых слитков. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что меры входят в масштабный план «обеления» экономики, который направлен на усиление ответственности за нарушения, обновление нормативной базы и, где необходимо, введение нового регулирования.
План структурирован по шести направлениям, где проблема теневого оборота стоит наиболее остро: торговля внутри ЕАЭС, внутренний рынок товаров, работ и услуг, рынок труда, оборот наличных денег и цифровых валют, нелегальное кредитование, а также рынок табачной и никотиносодержащей продукции.
Новак подчеркнул, что все мероприятия должны быть реализованы в 2026 г. Президент Владимир Путин на заседании заявил, что задача системного «обеления» национальной экономики остается ключевым приоритетом государства.
29 ноября стало известно, что правительство России вновь продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Мера будет действовать до 31 мая 2026 г.
К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и остальные пять металлов платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий, иридий.