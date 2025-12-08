Новак: Россия в 2026 году ограничит вывоз рублей и золотых слитков

Россия в 2026 г. полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения, в том числе в страны ЕАЭС, а также вывоз золотых слитков. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.