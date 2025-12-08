Торговый профицит Китая превысил $1 трлн
Торговый профицит Китая по итогам 11 месяцев 2025 г. достиг $1,08 трлн, сообщает The New York Times со ссылкой на данные таможенного управления страны.
По данным издания, несмотря на падение экспорта в США почти на 20% из-за тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, Пекин сохранил масштабный профицит благодаря расширению поставок в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку. Китайская продукция активно вытесняет конкурентов из Германии, Японии и Южной Кореи, а на рынках развивающихся стран приводит к сокращению или закрытию местных производств.
Слабый курс юаня и снижение цен внутри страны также усилили конкурентоспособность китайского экспорта. По оценке Европейской торговой палаты в КНР, юань может быть недооценен на 30% по отношению к евро, что делает европейским производителям практически невозможным конкурировать с китайскими компаниями даже при масштабных экономических реформах.
В ноябре профицит Китая составил $111,7 млрд – третий по величине месячный показатель за всю историю. Эксперты отмечают, что нынешний экспортный успех обеспечил Пекину ресурсы для усиления технологического развития и оказания экономической поддержки союзникам, включая Россию, Северную Корею и Иран.
В то же время ряд экономистов в самом Китае призывают власти допустить укрепление юаня, чтобы поддержать внутренний спрос, однако это может ударить по экспортерам, отмечает газета.