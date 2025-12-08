Торговый профицит Китая превысил $1 трлн

По данным издания, несмотря на падение экспорта в США почти на 20% из-за тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, Пекин сохранил масштабный профицит благодаря расширению поставок в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку. Китайская продукция активно вытесняет конкурентов из Германии, Японии и Южной Кореи, а на рынках развивающихся стран приводит к сокращению или закрытию местных производств.