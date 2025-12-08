Шувалов рассказал о работе над сквозными ключевыми показателями эффективности

В России в 2026 г. впервые появятся ключевые показатели эффективности, которые позволят оценить результаты использования финансовых и нефинансовых инструментов в работе над национальными целями развития. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.