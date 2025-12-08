Шувалов рассказал о работе над сквозными ключевыми показателями эффективности
В России в 2026 г. впервые появятся ключевые показатели эффективности, которые позволят оценить результаты использования финансовых и нефинансовых инструментов в работе над национальными целями развития. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Создаются сквозные общие ключевые показатели эффективности с тем, чтобы было видно, насколько мы участвуем финансовыми и нефинансовыми инструментами в достижении национальных целей развития. Работа эта сложная», – отметил он.
Шувалов подчеркнул, что такая задача была поставлена впервые, поэтому работа над показателями беспрецедентна.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания совета подчеркнул, что нацпроекты остаются ключевым инструментом достижения целей развития. Для их полноценного запуска была создана нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг с учетом оценок граждан, бизнеса и профессионального сообщества. По словам российского лидера, 19 проектов стартовали «в целом успешно». Из 121 показателя в рамках достижения наццелей семь имеют высокий риск невыполнения.