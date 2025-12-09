Госдолг России увеличился до 31,98 трлн рублей
Российский государственный долг достиг значения в 31,98 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2025 г. В период с января по сентябрь показатель вырос на 2,9 трлн руб., говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) РФ.
«Государственный долг РФ за 9 месяцев 2025 г. увеличился на 2,9 трлн руб. (на 10,1%), составив на 1 октября 2025 г. 31,98 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 3,6 трлн руб. (на 15,2%) – до 27,3 трлн руб.», – указано в публикации.
По данным СП, внешний долг России сократился до 4,6 трлн руб. (-12,6%, или 667,8 млрд руб.). В отчетный период государство затратило на обслуживание долга 2,3 трлн руб. Федеральный бюджет также получил в течение девяти месяцев 26,9 трлн руб. дохода, в том числе нефтегазовые доходы на уровне 6,6 трлн руб.
В середине октября министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам говорил, что в 2026 г. дефицит федерального бюджета планируется сохранить на безопасном уровне – 1,6% ВВП. Комментируя состояние госдолга, он отмечал, что в 2026-2028 гг. показатель не должен превысить безопасных 20% ВВП. По словам главы финансового ведомства, в 2025 г. России не потребуется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета.