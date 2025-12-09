Госдолг России увеличился до 31,98 трлн рублей

В середине октября министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам говорил, что в 2026 г. дефицит федерального бюджета планируется сохранить на безопасном уровне – 1,6% ВВП. Комментируя состояние госдолга, он отмечал, что в 2026-2028 гг. показатель не должен превысить безопасных 20% ВВП. По словам главы финансового ведомства, в 2025 г. России не потребуется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета.