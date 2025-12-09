ФТС предложила упростить формулу расчета утильсбора для авто из ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступает за упрощение формулы расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев в интервью BFM.ru.
Он пояснил, что расчет утильсбора для авто из Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии значительно сложнее, чем для машин, которые ввозятся напрямую из других стран. Шкляев отметил, что самостоятельно определить сумму сбора трудно даже специалистам, что привело к появлению большого числа посредников, предлагающих такие услуги.
Замглавы ФТС заявил, что гарантий корректности расчетов эти организации не дают. Некоторые компании могут намеренно занижать сумму сбора, подавая документы на базовую комплектацию, тогда как фактически привозят автомобиль с дополнительными опциями, указал Шкляев.
Он подчеркнул, что при проверках вскрываются случаи подачи недостоверных документов, а все претензии в итоге предъявляются конечному покупателю. По его словам, гражданин зачастую даже не знает, какие нарушения совершают посредники при оформлении автомобиля.
По его словам, сегодня к итоговой стоимости таких машин «возникает много вопросов» и таможня «с удовольствием передала бы» администрирование утильсбора другой структуре.