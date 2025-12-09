Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ФТС предложила упростить формулу расчета утильсбора для авто из ЕАЭС

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступает за упрощение формулы расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев в интервью BFM.ru.

Он пояснил, что расчет утильсбора для авто из Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии значительно сложнее, чем для машин, которые ввозятся напрямую из других стран. Шкляев отметил, что самостоятельно определить сумму сбора трудно даже специалистам, что привело к появлению большого числа посредников, предлагающих такие услуги.

Замглавы ФТС заявил, что гарантий корректности расчетов эти организации не дают. Некоторые компании могут намеренно занижать сумму сбора, подавая документы на базовую комплектацию, тогда как фактически привозят автомобиль с дополнительными опциями, указал Шкляев.

Он подчеркнул, что при проверках вскрываются случаи подачи недостоверных документов, а все претензии в итоге предъявляются конечному покупателю. По его словам, гражданин зачастую даже не знает, какие нарушения совершают посредники при оформлении автомобиля.

По его словам, сегодня к итоговой стоимости таких машин «возникает много вопросов» и таможня «с удовольствием передала бы» администрирование утильсбора другой структуре.

Читайте также:Что известно о переносе новых правил утильсбора и позиции правительства
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь