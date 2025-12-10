Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России
Обвал на американском фондовом рынке и замедление мировой экономики являются одним из рисков для России в 2026 г. Ключевым фактором, определяющим формирование российского бюджета на следующий год, станет наличие или отсутствие урегулирования военного конфликта на Украине, написал экономист Михаил Задорнов, занимавший в прошлом пост министра финансов и возглавлявший банк «Открытие», в своей колонке для РБК.
По словам Задорнова, с начала года фондовый рынок США вырос примерно на 20% и существует целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева. Он отметил, около 45% капитализации американского индекса S&P 500 уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект. Экономист также указал, что есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026 г., а возможно, в 2027 г. произойдет существенная коррекция на американском фондовом рынке, что сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х гг. По его словам, такой сценарий, помимо падения котировок и оттока капитала с рынка США, несет реальный риск замедления мировой экономики.
Для России это будет иметь прямые последствия в виде падения цен на сырье – не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию. Это повлияет и на экономический рост, и на доходы бюджета.
«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках - это не «черный лебедь», он просматривается. Скорее, это «чеховское ружье», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы – те, кто сидит в партере зрительного зала», – сказал Задорнов.
9 декабря «Ведомости» писали со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты РФ, что российский государственный долг достиг значения в 31,98 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2025 г. В период с января по сентябрь показатель вырос на 2,9 трлн руб.