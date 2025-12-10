Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России

По словам Задорнова, с начала года фондовый рынок США вырос примерно на 20% и существует целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева. Он отметил, около 45% капитализации американского индекса S&P 500 уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект. Экономист также указал, что есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026 г., а возможно, в 2027 г. произойдет существенная коррекция на американском фондовом рынке, что сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х гг. По его словам, такой сценарий, помимо падения котировок и оттока капитала с рынка США, несет реальный риск замедления мировой экономики.