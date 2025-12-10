Силуанов рассказал о помощи бюджетного правила при 30 000 санкций против РФ

2 декабря замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил, что ненефтегазовый российский экспорт показывает положительную динамику, что увеличивает потоки валюты на рынок. Он подчеркнул, что наблюдаемое падение цены на нефть уже не так сильно влияет на валютный рынок, так как работает бюджетное правило. По данным Минфина, в бюджете на 2025 г. доля нефтегазового экспорта составит 27,1%, а в следующем году она сократится до 22%.