Главная / Экономика /

Силуанов рассказал о помощи бюджетного правила при 30 000 санкций против РФ

Ведомости

Бюджетное правило позволило экономике в России обрести устойчивость и выдержать более 30 000 санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью изданию «Эксперт».

По его словам, бюджетное правило помогло российской экономике выйти из кризиса 2014 г., когда было зафиксировано падение цен на нефть, а также во время пандемии COVID-19.

«Выручает и сейчас, когда <...> введено более 30 000 санкций», – подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что ужесточение бюджетного правила на самом деле стало показателем «философии финансистов», которая заставляет «думать наперед, предотвращать риски». 

2 декабря замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил, что ненефтегазовый российский экспорт показывает положительную динамику, что увеличивает потоки валюты на рынок. Он подчеркнул, что наблюдаемое падение цены на нефть уже не так сильно влияет на валютный рынок, так как работает бюджетное правило. По данным Минфина, в бюджете на 2025 г. доля нефтегазового экспорта составит 27,1%, а в следующем году она сократится до 22%.

