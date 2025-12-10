Аналитики понизили прогноз по инфляции и росту ВВП в 2025 году
Прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 г. снижен, следует из декабрьского опроса Банка России.
Прогнозы роста ВВП снижены на всем горизонте на 0,1 п. п. В 2025 г. – до 0,9%, в 2026 г. – до 1,1%, в 2027 г. – до 1,7%, в 2028 г. – до 1,8%, следует из сообщения. Медианная оценка долгосрочных темпов роста снижена на 0,2 п. п. до 1,8%.
В 2028 г. прирост ВВП по отношению к 2021 г. составит 13,2% со средним темпом 1,9% в год.
Понизили аналитики и прогноз по инфляции. В 2025 г. ее ожидают на уровне 6,3% (-0,3 п. п. к октябрьскому опросу). В 2026 г. прогноз по инфляции сохранили на уровне 5,1%. В 2027 г. инфляция может вернуться к 4% и сохраниться на этом уровне, считают они.
Среднюю ключевую ставку ожидают в 2025 г. на прежнем уровне – 19,2%. Прогнозы на 2026–2027 гг. повышены на 0,4 п. п. до 14,1% годовых и на 0,3 п. п. до 10,3% годовых соответственно.
Опрошенные «Ведомостями» экономисты говорили, что динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов. Относительно перспектив экономики в IV квартале эксперты расходятся во мнении – диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика, крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт.