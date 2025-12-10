Аналитики понизили прогноз по инфляции и росту ВВП в 2025 году

Понизили аналитики и прогноз по инфляции. В 2025 г. ее ожидают на уровне 6,3% (-0,3 п. п. к октябрьскому опросу). В 2026 г. прогноз по инфляции сохранили на уровне 5,1%. В 2027 г. инфляция может вернуться к 4% и сохраниться на этом уровне, считают они.