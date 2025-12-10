Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Мишустин призвал наращивать отечественное производство

Ведомости

Необходимо продолжать развивать экономику через наращивание отечественной производственной базы. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, экономика должна пройти дальнейшую трансформацию, включающую усиление процессов расширения производства и создание современной, удобной инфраструктуры. Мишустин отметил, что эти меры связаны со второй системной задачей, которую президент РФ Владимир Путин поставил на следующий год.

Как сообщил Мишустин, правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 г. Он подчеркнул, что документ направлен на создание современных рабочих мест, расширение участия молодежи и ветеранов специальной военной операции в различных проектах.

Премьер-министр также сделал акцент на необходимости притока кадров в обрабатывающую промышленность и машиностроение.

По поручению президента реализация плана должна начаться незамедлительно, подчеркнул Мишустин. По его словам, это позволит уже к концу следующего года сформировать платформу для достижения темпов экономического роста не ниже мировых.

Читайте также:Володин заявил о необходимости утроить долю текстильной продукции из РФ
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте