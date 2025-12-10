Мишустин призвал наращивать отечественное производство
Необходимо продолжать развивать экономику через наращивание отечественной производственной базы. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, экономика должна пройти дальнейшую трансформацию, включающую усиление процессов расширения производства и создание современной, удобной инфраструктуры. Мишустин отметил, что эти меры связаны со второй системной задачей, которую президент РФ Владимир Путин поставил на следующий год.
Как сообщил Мишустин, правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 г. Он подчеркнул, что документ направлен на создание современных рабочих мест, расширение участия молодежи и ветеранов специальной военной операции в различных проектах.
Премьер-министр также сделал акцент на необходимости притока кадров в обрабатывающую промышленность и машиностроение.
По поручению президента реализация плана должна начаться незамедлительно, подчеркнул Мишустин. По его словам, это позволит уже к концу следующего года сформировать платформу для достижения темпов экономического роста не ниже мировых.