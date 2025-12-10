ФРС снизила ставку до 3,5-3,75% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов (б. п.), установив ее на уровне 3,5-3,75% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).
Данное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов. Тем не менее двое членов комитета высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.
В сентябре 2025 г. впервые за год ФРС снизила процентную ставку на 25 б. п. до 4–4,25%, а 29 октября регулятор снизил ставку еще на 25 б. п. до 3,75–4%.
9 декабря «Ведомости» писали, что эксперты ожидают снижения процентной ставки на 0,25 процентного пункта – до 3,5–3,75%.