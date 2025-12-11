Кабмин одобрил поправки к проекту о льготах резидентам префрежимов

Так, предусматривается продление периода неприменения предусмотренных документом ограничений с двух до трех лет (механизм ограничения налоговых льгот, пониженных страховых взносов объемом капитальных вложений, НИОКР и лишение права на применение налоговых льгот при непредставлении бухгалтерской отчетности). Регионы получат право индексации размера капвложений резидентов на коэффициент-дефлятор. Кроме того, расширяется перечень расходов, которые можно учитывать в составе капитальных вложений бизнеса. Уточняется также периметр применения норм проекта.