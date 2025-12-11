Кабмин одобрил поправки к проекту о льготах резидентам префрежимов
Правительство одобрило поправки к законопроекту о совершенствовании предоставления льгот для новых резидентов преференциальных налоговых режимов и стимулировании инвестиций бизнеса. Об этом сообщил Минфин России.
Поправки были подготовлены после обсуждения с Госдумой, Счетной палатой, заинтересованными ведомствами и предпринимательским сообществом. Они направлены на смягчение для бизнеса ограничительных мер и уточнение отдельных положений проекта для исключения неопределенности толкования.
Так, предусматривается продление периода неприменения предусмотренных документом ограничений с двух до трех лет (механизм ограничения налоговых льгот, пониженных страховых взносов объемом капитальных вложений, НИОКР и лишение права на применение налоговых льгот при непредставлении бухгалтерской отчетности). Регионы получат право индексации размера капвложений резидентов на коэффициент-дефлятор. Кроме того, расширяется перечень расходов, которые можно учитывать в составе капитальных вложений бизнеса. Уточняется также периметр применения норм проекта.
Ограничения для новых резидентов префрежимов направлены на повышение эффективности налоговых расходов и стимулирование инвестиционной активности по принципу соразмерности. В итоге 1 руб. налоговых расходов должен приводить к не менее 1 руб. частных капитальных вложений и инвестиций в НИОКР. Применение налоговых преференций будет доступно при выполнении контролируемых показателей соглашений и своевременной передачи налоговым органам бухгалтерской отчетности.
Регионы получат широкие полномочия по регулированию применения преференциальных налоговых режимов на своей территории. Им будет доступна приоритизация в периметрах префрежимов развития отраслей экономики, соответствующих стратегиям социального-экономического развития конкретного российского субъекта.
В июле «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанные Минфином поправки об ограничении льгот участникам преференциальных налоговых режимов. Первоначально законопроект был внесен в правительство в конце 2023 г. и спустя год был отправлен на доработку.